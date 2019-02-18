Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Fırıncılar Bilgilendirildi

Sivas'ta Fırıncılar Bilgilendirildi

1 saat önce

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sivas'ta Fırıncılar Bilgilendirildi, System.String[]
Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Etiketleme Yönetmeliği, Katkı Maddeleri Yönetmeliği gibi konularda bilgi verildi.

İl Müdürü Seyit Yıldız, konuşmasında, mevzuatla ilgili uygulanacak esaslar ve karşılaşılabilecek olumsuzlukların yaşanmaması amacıyla toplantıyı düzenlediklerini belirtti.

Gıda mühendisi Ilgın Kılıç ise sunumunda denetimlerde karşılaşılan sorunlar ve bunlarla ilgili alınacak tedbirler konusunda bilgiler aktardı.

Toplantıya, İl Müdürlüğü kontrol görevlileri, kentte faaliyet gösteren ekmek fırını işletmeleri yetkilileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:23 Kaynak: AA

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