Sivas'ta Fırıncılar Bilgilendirildi
1 saat önce
Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Sivas
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Etiketleme Yönetmeliği, Katkı Maddeleri Yönetmeliği gibi konularda bilgi verildi.
İl Müdürü Seyit Yıldız
, konuşmasında, mevzuatla ilgili uygulanacak esaslar ve karşılaşılabilecek olumsuzlukların yaşanmaması amacıyla toplantıyı düzenlediklerini belirtti.
Gıda mühendisi Ilgın
Kılıç ise sunumunda denetimlerde karşılaşılan sorunlar ve bunlarla ilgili alınacak tedbirler konusunda bilgiler aktardı.
Toplantıya, İl Müdürlüğü kontrol görevlileri, kentte faaliyet gösteren ekmek fırını işletmeleri yetkilileri katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:23 Kaynak: AA
Çocukları İçin Yaptığı Oyuncaklar Beğenilince Üretime Geçti, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz
Son Dakika! AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri
AK Parti'den Tanzim Satışlara Yönelik Eleştirilere Yanıt: O Görüntüler Onlara Geçmişi Hatırlatıyor