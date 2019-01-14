Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Fuhuş Operasyonu

Sivas'ta Fuhuş Operasyonu

28 dakika önce

Sivas'ta fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları öne sürülen 4'ü kadın 5 zanlı yakalandı.

Sivas'ta Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Sivas'ta fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları öne sürülen 4'ü kadın 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çeşitli mahallelerdeki evlerde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Çalışmalar sonucu fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları iddia edilen H.Ç, İ.C, H.Ç, B.B. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:51 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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