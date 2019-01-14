Sivas'ta Fuhuş Operasyonu
28 dakika önce
Sivas'ta fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları öne sürülen 4'ü kadın 5 zanlı yakalandı.
Sivas'ta fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları öne sürülen 4'ü kadın 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çeşitli mahallelerdeki evlerde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Çalışmalar sonucu fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları iddia edilen H.Ç, İ.C, H.Ç, B.B. ve H.Ç. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:51 Kaynak: AA
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