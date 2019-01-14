Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Fuhuş Operasyonu: 4'ü Kadın 5 Kişiye Gözaltı (2)

Sivas'ta Fuhuş Operasyonu: 4'ü Kadın 5 Kişiye Gözaltı (2)

1 saat önce

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDICumhuriyet Savcılığındaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden adliye girişinde basın mensuplarına "Çek çek geliyorum.

Sivas'ta Fuhuş Operasyonu: 4'ü Kadın 5 Kişiye Gözaltı (2), System.String[]
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcılığındaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden adliye girişinde basın mensuplarına "Çek çek geliyorum. Çek lan çek, soyunayım valla. Çek çek" diye bağıran Hazal Ç., ile İrem C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:29 Kaynak: DHA

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