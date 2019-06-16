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Sivas'ta garaj yangını

12 dakika önce

SİVAS'ta bir garajda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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SİVAS'ta bir garajda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fatih Mahallesi Abdülhamit Caddesi'nde  Süleyman Polat'a ait garajda saat 16.30 sıralarında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmayla yangını yakınlarda bulunan binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında, garajda maddi zarar meydana geldi.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:53 Kaynak: DHA
Süleyman Polat, İtfaiye, Sivas, Güncel
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