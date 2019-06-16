Sivas'ta garaj yangını
1 saat önce
Sivas'ta garaj yangınıSİVAS'ta bir garajda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:31 Kaynak: DHA
'ta garaj yangını
SİVAS'ta bir garajda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Fatih Mahallesi
Abdülhamit Caddesi üzerinde meydana geldi. Süleyman Polat
'a ait garajda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi
'ne ait itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmayla yangını yakınlarında bulunan binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonrası garajda maddi hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı.
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