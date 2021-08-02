GARDAŞLIK FESTİVALİ'NE ORMAN YANGINLARI İPTALİ; BÜTÇE YANGIN BÖLGELERİNE GİDECEK - Son Dakika

SİVAS Valisi Salih Ayhan her yıl 5 Ağustos günü düzenlenen Gardaşlık Festivali'nin yaşanan yangın olayları sonrasında iptal edildiğini açıkladı. Vali Ayhan, festival için oluşturulan bütçenin destek amacıyla yangın bölgelerine gönderileceğini açıkladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan tarihi Valilik Binası Hasan Canpolat Toplantı Salonunda 5-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 'Gardaşlık Festivali' hakkında basın toplantısı düzenledi.

Vali Ayhan, yaşanan orman yangınları nedeniyle festivalin iptal edildiğini belirterek, "Ülkemizin birçok noktasında meydana gelen orman yangınlarına karşı devletimiz tüm imkanlarıyla mücadele verirken millet olarak bir mücadelenin yanında yer almaktayız. Türkiye'nin coğrafyamızın bu durumunu göz önüne alarak bölgemizdeki bu hüzünlü durum yüreğimizi yakan hüzünlü bir husus olduğundan dolayı belediye başkanımız ve arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda birkaç gün sonra yapacağımız 'Gardaşlık Festivalı' etkinliğimizi bu yıl için yapılamamasına yönelik karar aldık. Yanan bölgelerde sıkıntı ve sorunlar varken bizim burada tebessüm etmemiz ve eğlenmemiz hoş olmaz. Bu yıl yine sanal ortamda kutlanmasına karar verdik" dedi.

BÜTÇE YANGIN BÖLGELERİNE GİDECEK

Festival için oluşturulan bütçenin yangın bölgelerine gönderileceğini söyleyen Vali Ayhan, "2019, 2020 ve bu yıl Gardaşlık Festivalindeki masrafların finansı sponsorlarımız aracılığıyla karşılandı. Dolayısıyla sponsorlarımızla da yapılan istişare sonucunda da festival için toplanan kaynağın tamamını yanan bölgelerdeki yangınlar için Orman Genel Müdürlüğü'müzün oluşturacağı fona aktaracağız. Gardaşlık kültürünün özünde madem yardımseverlik var bizde bu yardımseverlik kavramı adı altında yangın bölgesine aktarmış oluyoruz. Bu vesileyle yangın bölgelerinde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Yangına karşı mücadele veren herkese de kolaylıklar diliyoruz. Gardaşlık Festivali'nde oluşan fonu da yaklaşık 100 bin fidan etmekte. Sivaslıların duygusunu, yardımlarını o bölgede yanan yerlerin ağaçlandırması için de oraya aktaracağız" diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Güney sahillerinde ormanlarımız yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Bu sebeple de kardeşlik kültürüne uygun olarak 'Gardaşlık Festivali'ni iptal ettik. Bu noktada Sivaslılara düşen kardeşlik kültürünü taşıyan herkesin yapması gereken de buydu. İnşallah ülkemiz bu zor süreci de atlatacak. Devletimiz sahada var gücüyle yangınla mücadele ediyor. Sivaslıların ortaya koyduğu bu duyguyu 85 milyon bir ülke meselesi, bir milli mücadele olarak görüp bu noktada siyaset gözetmeksizin yeşil vatanımıza sahip çıkma noktasında hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. AFAD İl Müdürlüğümüzle birlikte bizden talep edilen araçları Manavgat'a gönderdik" ifadelerini kullandı.