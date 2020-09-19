Sivas'ta Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Sivas'ta Gaziler Günü kutlandı

SİVAS'ta '19 Eylül Gaziler Günü' düzenlenen törenle kutlandı.

Sivas'ta Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

SİVAS'ta '19 Eylül Gaziler Günü' düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Er Piyade ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Belediye Başkanvekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Atatürk Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu.

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Ayhan, "13 Eylül 1921'de kazanılan Sakarya Zaferi'nin hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisince Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde mareşal rütbesiyle gazi unvanı verilmiş. Bu tarih gurur ve övünç kaynağımız gazilerimizin, aziz hatırlarını ilelebet canlı tutmak amacıyla Gaziler Günü kabul ve ilan edilmiştir. Ülkemizin ve milletimizin bağımsız bir şekilde tarih sahnesinde yer alması aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin eseridir.  Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklar maddi bedeller ödenerek değil şehitlerimizin ve gazilerimizin yiğitçe mücadeleleri sayesinde kanları ve canları ile bizlere vatan olmuştur. Kahraman milletimiz dün olduğu gibi bugün de 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek istiklalini ve istikbalini savunmaktadır. Bu topraklar üzerinde bağımsız ve hür olarak yaşamamızı işte bu iradeye borçluyuz. Milletimizin bekası şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle mümkündür. Gaza ruhu dün olduğu gibi bugün de milletimizin bilincinde yaşamaya devam edecektir ve etmektedir. Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin üstün fedakarlıklarını ve mukaddes hatıralarını unutmamalı, ebediyen birer şeref nişanesi kalbimizde yaşamalıyız" dedi.Çelenk sunumunun ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Gaziler Mezarlığı'nı ziyaret etti. Burada dua edilerek vefat eden gazilerin mezarlarına karanfil bırakıldı.'GAZİLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMEDİ'

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla dernek binasında basın açıklaması yaptı. Hızal, "Gazilerimizin sorunlarını ve sıkıntılarını gündeme getirdiğimiz bu günlerde Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının akabinde gazilerimizin umutla beklediği, gazilerimizin çocuklarına iş hakkının tanınmaması, sağlıkta ortez ve protezlerle ilgili ödemeler konusundaki yaşanan sıkıntılarımız, yüzde 90 raporlu hastalara verilen ÖTV indiriminin, sağlıklı kişiler tarafından kullanılmasına rağmen önlem alınmaması ve vazife malulü vefat eden kişilerin ailelerine tanınırken, gazilerimizin ÖTV'de muaf tutulmaması bizleri üzmüştür" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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