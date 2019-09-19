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Sivas'ta gaziler günü törenle kutlandı

51 dakika önce

SİVAS'ta '19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı.

Sivas'ta gaziler günü törenle kutlandı, System.String[]

SİVAS'ta '19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Salih Ayhan, 5'inci Er Piyade ve Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, gaziler ve şehit yakınları katıldı.  Atatürk Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Anıt şeref defterini imzalayan Vali Ayhan, "Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kast edenler dün olduğu gibi bugün de hiçbir vicdani ve ahlaki değer tanımadan üzerimize gelmeye devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin güvenliğini sağlamada Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sarıkamış'ta olduğu gibi yedi düvele karşı mücadelenin bir benzerini bugün de terörün maşalarına karşı içeride ve dışarıda başarılı bir şekilde yürütmektedir. Bir şehidimiz, bir gazimiz olduğunda sadece ailelerin değil bütün milletimizin yüreği yanmaktadır. Güvenlik güçlerimiz yaralandığında canımız acımaktadır. Bizler hiçbir askerimizin, polisimizin canına zarar gelmesine istemeyen onların bu ülke için ne kadar kutsal bir görevi yerine getirdiğini bilincinde olan yüce Türk milletiyiz. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve ailelerimizi kendi ailemiz olarak görüyoruz işte biz böyle bir asil milletiz" dedi.

Okunan şiirlerin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Gaziler Mezarlığı, Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edildi. Burada dua edilerek şehit asker ve polisler ile vefat eden gazilerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:33 Kaynak: DHA
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