Sivas'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sivas'ta tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Er Piyade ve Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Kutlama programı kapsamında Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Muharip Gaziler Derneği ve diğer kurumların çelenkleri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Salih Ayhan, Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kast edenler dün olduğu gibi bugünde hiçbir vicdani ve ahlaki değer tanımadan üzerimize gelmeye devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin güvenliğini sağlamada Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sarıkamış'ta olduğu gibi yedi düvele karşı mücadelenin bir benzerini bugünde terörün maşalarına karşı içeride ve dışarıda başarılı bir şekilde yürütmektedir. Bir şehidimiz, bir gazimiz olduğunda sadece ailelerin değil bütün milletimizin yüreği yanmaktadır. Güvenlik güçlerimiz yaralandığında canımız acımaktadır. Bizler hiçbir askerimizin, polisimizin canına zarar gelmesine istemeyen onların bu ülke için ne kadar kutsal bir görevi yerine getirdiğini bilincinde olan yüce Türk milletiyiz. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve ailelerimizi kendi ailemiz olarak görüyoruz işte biz böyle bir asil milletiz dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından Gaziler Günü nedeniyle şiirler okundu. Çelenk sunma töreninin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Gaziler Mezarlığı, Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette dua edilerek şehit asker ve polisler ile vefat eden gazilerin mezarlarına karanfil bırakıldı.