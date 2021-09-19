Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla anıta çelenk sunuldu - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sivas'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ayhan, valilik şeref defterini imzalayarak günün önemine dair bir konuşma yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin "Gaziler Günü" olarak kutlandığını belirten Ayhan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

Etkinlikler kapsamında Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki şehitlik de ziyaret edildi.