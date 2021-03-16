Sivas'ta "Geleceğe Hızlı Yolculuk, Hızlı Tren" çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Sivas'ta "Geleceğe Hızlı Yolculuk, Hızlı Tren" çalıştayı düzenlendi

16.03.2021 12:45
Sivas'ta

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), "Geleceğe Hızlı Yolculuk, Hızlı Tren" konulu çalıştay düzenledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), "Geleceğe Hızlı Yolculuk, Hızlı Tren" konulu çalıştay düzenledi.

Vali Salih Ayhan, kentteki bir lokantada düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, bu tür programların şehri zihinsel olarak hazırlamada önemli olduğunu kaydetti.

Hızlı trenin cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı olduğuna dikkati çeken Ayhan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayhan, Sivas'ın 2021 yılında hızlı tren ile buluşacağını müjdeleyerek, "Bölgede ciddi bir sosyal, ekonomik ve turizm etkileşimi oluşturacak. Bunu Eskişehir ve Japonya örneklerini inceleyerek kamuoyuyla paylaştık." dedi.

Bu işi tüccarların sahiplenmesini önemsediklerini belirten Ayhan, Sivas'ı yüksek hızlı trene hazırlama noktasında çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kale Evleri Projesi heyecan veriyor, Hamidiye Kültür Parkı İç Anadolu Bölgesi'nin cazibe merkezi olacak. Altınkale ve Sıcak Çermik bölgesindeki çalışmalarımız, Kangal köpeği çiftliği projemiz var, göllerimizi ve arkeolojik sit alanı bölgelerimizi hazır hale getiriyoruz. Bol bol atılımlar yapacağız. Bu şehre gelen insanlara yönelik yeni mekanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle şehrin tarihi dokularını müze kent vizyonumuzla ortaya çıkartıyoruz. İnsanlar buraya geldiğinde cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu şehrin geçmişteki misyonunu görecek. Bu şehrin tüm coğrafyasında üretilen ürünlerin organik bir ortamda vatandaşımızın hizmetine sunacağı mekanlar oluşturuyoruz."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Halil Rıfat Paşa'nın "Gidemediğin yer senin değildir" sözlerini anımsatarak, bu düsturla son 20 yılda ülke genelinde ulaşımda büyük projelere imza atıldığını söyledi.

Ülkenin duble yollarla donatıldığına değinen Bilgin, "Demir yollarında ise mevcut hatlara yapılan iyileştirme ve ilavelerin yanı sıra ülkemizde daha önce hiç olmayan yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağları örülmeye başlandı." diye konuştu.

Bilgin, Sivas'ın bu yatırımlardan aslan payını aldığını aktararak, "Şimdi ise ülkemizle şehrimize yeni bir değer kazandıracak olan hızlı tren projesinden bahsediyoruz. Geldi, gelecek derken şimdi test sürüşlerine başlandı ve birkaç ay sürmeden inşallah tamamen hizmete açacağız." dedi.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken de 2021 yılında hızlı trenin kente geleceğine artık herkesin inandığını belirtti.

Çalıştayda hızlı trenin şehre gelmeden önce neler yapılması gerektiğiyle ilgili konuların ele alınacağını dile getiren Eken, "Artık el birliğiyle dışarıdakileri Sivas'a getirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmamıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Bu anlamda şehrimizde gerçekten birlik, beraberlik var, valimiz, belediye başkanımız ve sivil toplum kuruluşları gece gündüz çalışıyor. Hızlı trenin gelmesi Sivas için bir şans." ifadelerini kullandı.

Çalıştay, çeşitli sunumlarla devam etti.

İç Anadolu Bölgesi, Hızlı Tren, Ticaret, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 'Geleceğe Hızlı Yolculuk, Hızlı Tren' çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


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