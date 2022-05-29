Sivas'ta geleneksel atlı okçuluk ve cirit gösterisi yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ta geleneksel atlı okçuluk ve cirit gösterisi yapıldı

29.05.2022 15:23
Sivas'ta geleneksel atlı okçuluk ve cirit gösterisi yapıldı

Sivas Valiliği himayesinde İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geleneksel atlı okçuluk ve cirit heyecanı yaşandı.

Sivas Valiliği himayesinde İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geleneksel atlı okçuluk ve cirit heyecanı yaşandı.

Hamidiye Kültür Bahçesi Ferhan Geleneksel Ata Sporları Merkezi'nde geleneksel atlı okçuluk, cirit ve savaş atları gösterisi düzenlendi.

Gösteride at üzerinde ok atan sporcular, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Cirit müsabakası ise çekişmeli görüntülere sahne oldu.

Gösteriyi, Vali Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile vatandaşlar izledi.

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Kaynak: AA

Hamidiye, İstanbul, Okçuluk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta geleneksel atlı okçuluk ve cirit gösterisi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta geleneksel atlı okçuluk ve cirit gösterisi yapıldı - Son Dakika
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