Sivas'ta "Geleneksel Oyunlar" yaşatılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivas'ta 'Geleneksel Oyunlar' yaşatılıyor - Son Dakika Spor

Sivas'ta "Geleneksel Oyunlar" yaşatılıyor

6 saat önce

Sivas Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Spor Sivas Projesi" kapsamında Fevzipaşa İlkokulu ve Kangal Atatürk İlkokulu öğrencilerinin katılımı ile 'Geleneksel Çocuk Oyunları Oynamaya Geldik' etkinliği düzenlendi.

Sivas'ta

Sivas Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Spor Sivas Projesi" kapsamında Fevzipaşa İlkokulu ve Kangal Atatürk İlkokulu öğrencilerinin katılımı ile 'Geleneksel Çocuk Oyunları Oynamaya Geldik' etkinliği düzenlendi.


Fevzipaşa İlkokulu Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık, okul müdürleri, öğretmenler, antrenörler ve öğrenciler katıldı.


Geçen yıl başlatılan ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında da devam edecek olan "Oynamaya Geldik" etkinliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda şuana kadar 8 adet geleneksel oyun, çocuklara öğretilerek kültürel farkındalık oluşturuldu.


Proje kapsamında anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarla tanışarak, arkadaşlıklarını pekiştirmeleri amaçlamıyor. Halk oyunları, mendil kapmaca, tombik, sek sek, 5 taş, mangala, ip atlama ve halat çekme oyunlarının oynandığı etkinlikte çocukların gösterilerini ilgiyle izlendi.


Öğrencilerin halk oyunları gösterisi ile başlayan programda Vali Ayhan ve Müdür Savaşçı, daha sonra öğrencilerin mendil kapmaca, tombik, Sek Sek, 5 Taş, Mangala, ip atlama ve halat çekme oyunlarına eşlik etti.


Programın sonunda Vali Ayhan, günün anısına çocuklarla fotoğraf çektirdi. - SİVAS

Fevzipaşa, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:36 Kaynak: İHA
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