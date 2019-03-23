Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "Genç Bilaller Ezan Okuma" Yarışması

Sivas'ta "Genç Bilaller Ezan Okuma" Yarışması

17 dakika önce

Sivas'ta İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi Koordinatörlüğünde İmam Hatip Okulları arası "Genç Bilaller Ezan Okuma" bölge yarışması yapıldı.

Sivas'ta
Sivas'ta İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi Koordinatörlüğünde İmam Hatip Okulları arası "Genç Bilaller Ezan Okuma" bölge yarışması yapıldı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Bugün burada 9 ilimizden gelen ve illerinde birinci olan İmam Hatip Ortaokulları, Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencilerimiz bölge birincisi olmak için yarışacaklar, öğrencilere başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sivas, Yozgat, Amasya, Tokat, Samsun, Trabzon, Giresun, Ordu ve Rize'den ortaokullarda 10 öğrenci, liselerde 11 öğrenci bölge birincisi olmak için kıyasıya yarıştı.

Yarışma sonunda liselerde, Rize'den Kadri Cemil Reisoğlu birinci, Trabzon'dan Ali Küçük ikinci, Ordu'dan Yasin Doğru üçüncü oldu. Ortaokullarda, Sivas'tan Taha Arsu birinciliği Yozgat'tan Yusuf Ziya Mutlu ikinciliği, Amasya'dan Caner Çekiç üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren öğrencilere, altın ve çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:36 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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