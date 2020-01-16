Sivas'ta genç fikirler alındı - Son Dakika

Sivas'ta 10-18 yaş arası ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin şehre ve belediyeye ait fikir ve düşüncelerini ifade ederek sorunlar ve çözüm önerilerini ortaya koyduğu Benim Belediyem Gençlik Çalıştayı tamamlandı.



Üç oturum halinde düzenlenen çalıştayda 7 masa oluşturuldu ve her masada 7 farklı konu başlığı üzerinden tartışma zemini oluşturuldu. Akademisyenler ve öğretmenlerin nezaretinde fikri projelerini ve düşüncelerini ortaya koyan öğrenciler, mutabakatla alınan kararlar hakkında birer sunum yaptı.



Genç fikirler şöyle oldu



Çalıştay sonrası alınan ön kararlar şu şekilde açıklandı; "her mahalle için bir renk belirlenmeli, binaların dış cepheleri bu renklere boyanmalıdır. Yön levhalarında ise şehrin kültürünü yansıtan motif ve şekiller kullanılabilir. Benim Şehrim Benim Evim sloganı ile halka yönelik temizlik günleri yapılmalıdır. Her ay en temiz mahalle belirlenerek o mahalleye bir ödül verilebilir. Çevre Temiz, Bilet Nefis sloganı ile mesire, park ve bahçeleri temiz tutanlar teşvik edilmeli. Bu kişilere maç, sinema ve tiyatro biletleri hediye edilebilir. Ayrıştırıcı çöp kovalarının basketbol potası, futbol kalesi, pet şişe gibi ilginç tasarımlarla yapılması sağlanabilir. Bununla ilgili önce pilot bir çalışma yapılabilir. Çöp kutularının üzerine iddiaya girilecek konu ve başlıklar, futbol takımları, sanatçılar resmedilerek o kutuya atılabilir. O kutuya atılacak çöpler için oylama yapılarak insanları kendi takımının çöp kutusuna daha fazla çöp atması sağlanabilir." - SİVAS