Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması

Sivas'ta Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması

4 saat önce

Sivas'ta İmam Hatip Liseleri arasında "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma" yarışması düzenlendi.

Sivas'ta Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması, System.String[]
Sivas'ta İmam Hatip Liseleri arasında "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma" yarışması düzenlendi.

Paşa Camisi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleşen programda, il merkez ve ilçelerde eğitim gören imam hatip lisesi öğrencileri arasında minberde hutbe okuma yarışması yapıldı.

İl merkezi ve ilçelerinden 13 okulun katıldığı yarışmada, Hafik Hacı Ömer Aydoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza Altun birinci, Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ertuğrul Gülez ikinci, Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Öksüz üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:03 Kaynak: AA

Genç, Sivas, Güncel
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