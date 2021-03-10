Sivas'ta gençler esnafın kandilini kutladı - Son Dakika

Sivas'ta gençler esnafın kandilini kutladı
10.03.2021 17:27
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Sultan Şehrin Gönüllüleri" projesinin Hafik ilçe temsilcisi gençler, esnafı ziyaret ederek Miraç Kadili'ni kutladı.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Sultan Şehrin Gönüllüleri" projesinin Hafik ilçe temsilcisi gençler, esnafı ziyaret ederek Miraç Kadili'ni kutladı.
Hafik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Yahya Yıldırım eşliğinde esnafın kandilini kutlayan gençler, Kaymakam Ahmet Tan'ı ziyaret etti.
Kaymakamlık toplantı salonunda gençlerle bir araya gelen Tan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gönüllü gençlerin kandilini kutladı.
Gençlerle bir süre sohbet eden Tan, istek ve taleplerini dinledi.
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