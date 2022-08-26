Sivas Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, gençlik liderleri ve gönüllülerden oluşan 15 kişilik ekip, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda üzerindeki yazıları silindiği için okunması güç olan mezar taşları için kolları sıvadı.

Kaynak: AA

gençlik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta gönüllü gençler, mezar taşlarının silinen yazılarını yeniledi - Son Dakika

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