Sivas'ta gönüllü gençler, mezar taşlarının silinen yazılarını yeniledi - Son Dakika
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Sivas'ta gönüllü gençler, mezar taşlarının silinen yazılarını yeniledi

26.08.2022 17:18
Sivas'ta gönüllü gençler, mezar taşlarının silinen yazılarını yeniledi

Sivas'ta gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda üzerindeki yazıların bir kısmı silinmiş mezar taşlarını temizleyip boyalarla tekrar eski haline dönüştürdü.

Sivas'ta gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda üzerindeki yazıların bir kısmı silinmiş mezar taşlarını temizleyip boyalarla tekrar eski haline dönüştürdü.

Sivas Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, gençlik liderleri ve gönüllülerden oluşan 15 kişilik ekip, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda üzerindeki yazıları silindiği için okunması güç olan mezar taşları için kolları sıvadı.

Ellerinde boyalarla mezar taşlarındaki silinmiş isimleri yazan gönüllü gençler, yaklaşık 3 saatte 100'e yakın mezar taşının yazılarını yeniledi.

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Kaynak: AA

gençlik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta gönüllü gençler, mezar taşlarının silinen yazılarını yeniledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta gönüllü gençler, mezar taşlarının silinen yazılarını yeniledi - Son Dakika
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