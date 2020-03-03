Sivas'ta gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

Sivas'ta gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

6 saat önce

Sivas'ta Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sivas'ta gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı, System.String[]

Sivas'ta Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikata, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinden oluşan yaklaşık 70 kişi katıldı.

Senaryo gereği merkez üssü Altınyayla ilçesi Deliler fay hattında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da bir sınıfta öğrencilerle sohbeti esnasında depreme yakalandı. Ayhan ve öğrenciler sıraların altına gizlenerek depremden korunmaya çalıştı.

Deprem sonrası Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi kalorifer dairesinden doğal gaz sızması sonucu patlama oldu ve binada oluşan hasar sonrasında yangın meydana geldi.

Bunun üzerine afet bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi, göçük altında kalanları kurtarmak için ekipler çaba harcadı.


Yaralı kurtarılan afetzedeler, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı.

Başarıyla tamamlanan tatbikatta, gerçeğini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Deprem Haftası, Deprem, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas'ta çıkarılan Vermikülit madeni işlendikten sonra dünyaya satılıyor
Hasar gören evine anten almak için giren depremzede, binadaki çökme sonucu hayatını kaybetti Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 22:10:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]