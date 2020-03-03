Sivas'ta gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

Sivas'ta Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikata, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinden oluşan yaklaşık 70 kişi katıldı.

Senaryo gereği merkez üssü Altınyayla ilçesi Deliler fay hattında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da bir sınıfta öğrencilerle sohbeti esnasında depreme yakalandı. Ayhan ve öğrenciler sıraların altına gizlenerek depremden korunmaya çalıştı.

Deprem sonrası Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi kalorifer dairesinden doğal gaz sızması sonucu patlama oldu ve binada oluşan hasar sonrasında yangın meydana geldi.

Bunun üzerine afet bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi, göçük altında kalanları kurtarmak için ekipler çaba harcadı.



Yaralı kurtarılan afetzedeler, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı.

Başarıyla tamamlanan tatbikatta, gerçeğini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.