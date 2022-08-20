SRC sınavına girmeye çalışan joker yakayı ele verdi - Son Dakika
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SRC sınavına girmeye çalışan joker yakayı ele verdi

20.08.2022 15:14
SRC sınavına girmeye çalışan joker yakayı ele verdi

Sivas'ta gerçekleştirilen SRC sınavında başkasının yerine sınava girmeye çalışan şahıs sıkı denetimler sayesinde yakayı ele verdi.

Sivas'ta gerçekleştirilen SRC sınavında başkasının yerine sınava girmeye çalışan şahıs sıkı denetimler sayesinde yakayı ele verdi.

Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları, SRC ve e-Sınav uygulamalarında başkasının yerine sınava girmeye çalışan kişilere göz açtırılmıyor. Sınavlarda gerçekleştirilen sıkı denetimler sayesinde SRC sınavına JOKER olarak girmeye çalışan bir kişi tespit edildi. Şanlıurfa'dan gelerek başkasının yerine sınava girmeye çalışan M.A. isimli şahıs yakayı ele verdi. Sınav yetkilileri tarafından polis ekiplerine teslim edilen şahıs gerekli işlemlerin yapılması için gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne götürüldü. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa SRC sınavına girmeye çalışan joker yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: SRC sınavına girmeye çalışan joker yakayı ele verdi - Son Dakika
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