Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'nce düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları, SRC ve e-Sınav uygulamalarında başkasının yerine sınava girmeye çalışan kişilere göz açtırılmıyor. Sınavlarda gerçekleştirilen sıkı denetimler sayesinde SRC sınavına JOKER olarak girmeye çalışan 5 kişi tespit edildi. Sınav yetkilileri tarafından polis ekiplerine teslim edilen şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne götürüldü. - SİVAS

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › SRC sınavında 5 joker yakayı ele verdi - Son Dakika

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