Sivas'ta gergin anlar - Son Dakika

Sivas'ta gergin anlar

Sivas'ta polis ekiplerinin takip ettikleri bir kişiyi araçtan indirmek için havaya ateş açması paniğe neden oldu.

Sivas'ta polis ekiplerinin takip ettikleri bir kişiyi araçtan indirmek için havaya ateş açması paniğe neden oldu.


Olay, Sivas'ta Dedebalı Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur, ihtarına uymayan araçla ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli araç Mısmılırmak Caddesi üzerinde durduruldu. Araçta bulunan kişi inmek istemeyince bir polis memuru silahını havaya doğrultup üç el ateş etti. Apartmanların arasında yaşanan olay paniğe neden oldu. Araçla indirilen kişi zorla kelepçelenip gözaltına alındı. Vatandaşların gözleri önünde gerçekleşen olay polisiye filmlerini aratmadı. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Gözaltına alınan kişinin "Ben kimseye silah doğrultmadım" diye bağırması dikkat çekti. Polis memurları ise aracın içerisinden bir adet tabanca aldı. Araç Emniyet Müdürlüğü parkına çekilirken kişi gözaltına alındı. Polis, kişinin kimliği ve olayın içeriği hakkında açıklama yapmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta gergin anlar - Son Dakika
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Son Dakika

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