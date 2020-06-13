Sivas'ta gergin meclis toplantısı - Son Dakika

Sivas'ta gergin meclis toplantısı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısında, Başkan Mustafa Eken'e, pandemi sürecinde kurduğu çok sayıda şirket sorulunca gerginlik yaşandı

Eken, 19 şirketi "kredi desteği almak için kurduğu" yönündeki iddialara cevap olarak şirketleri istihdama katkıda bulunmak için kurduğunu söyledi

SİVAS - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısında, Başkan Mustafa Eken'e, pandemi sürecinde kurduğu çok sayıda şirket sorulunca gerginlik yaşandı. Eken, 19 şirketi "kredi desteği almak için kurduğu" yönündeki iddialara cevap olarak şirketleri istihdama katkıda bulunmak için kurduğunu söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı tartışmalı geçti. Covid-19 süreci ile ilgili uzman görüşünün dinlenmesi amaçlanan toplantıya, başkan Mustafa Eken'in pandemi sürecinde açtığı iddia edilen çok sayıda şirket damgasını vurdu. Bazı üyeler yazılı olarak başkan Eken'e, pandemi sürecinde 19 şirket kurup kurmadığını, bu sirketlerin hukuki olup olmadığını, neden şirketlerin adresinin aynı olduğu, bu şirketlerin pandemi sürecinde verilen devlet desteklerinden yararlanıp yararlanmadığı, bu şirketlerin 2 yıl sonda yapılacak oda seçiminde oy sağlamak için mi kurulduğu gibi sorular soruldu.

"İstihdama katkıda bulunmak için kurdum"

Sorular üzerine söz alan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, şirketleri istihdama katkıda bulunmak için kurduğunu belirterek, "Öncelikle bu yapıyı bilen bir insan yeni kurulan şirketlerin kredilerden yararlanamayacağını bilmesi gerekir. Şirket açmak suç mu? Yatırım yapmak suç mu? İstihdam sağlamak suç mu? Bu kurulan şirketlerin bir tanesinde kredi kullanıldıysa yarın istifa etmeyen şerefsizdir. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olmak öyle kolay değildir. Tüccar olacaksın ki başkan olasın. Kurmuş olduğum şirketlerin hepsi kanunidir, maliyeden defter tasdikleri ve maliye kontrolleri yapılmıştır. Bunu burada basının önünde söyleyebiliyorsak Allah'a Şükür anlımız aktır. 3-4 tanesi de pandemi sürecine geldiği için adres değişiklikleri yapılacaktır. Ben size burada yapacağım işleri mi anlatacağım. Sizden izin mi alacağım, yatırım yapmak için size mi danışmamız gerekiyordu" şeklinde kendini savundu.

Basına gözdağı

Eken konuşmasında şirket bilgilerinin basında yer alması halende haberi yapan gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Şirket bilgilerinin çıkartılması, inşallah barın basında da çıkar bunlar. Çıkarca suç teşkil edeceğinden, avukatlarım aracılığı ile özel bilgilerimin, biliyorsunuz ki bilgilerin korunma kanununu kapsamında telefon bilgisi bile paylaşılamazken, şirket bilgilerinin basına çıkartılması, yazarlarsa zaten onlarla ilgili buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Avukatlarıma talimat veriyorum" dedi.

Toplantıda ana gündeme geçilmeden bir grup meclis üyesi toplantıyı terk etti.s üyesi toplantıyı terk etti.