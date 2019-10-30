Son Dakika Haberleri: Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
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Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

59 dakika önce

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın, System.String[]

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın esnasında itfaiye erinin güvercin hassasiyeti dikkatlerden kaçmadı.

Yangın, saat 18.45 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Sebebi bilinemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine Sivas Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler olay yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler fabrikayı sarmadan yaklaşık 40 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında fabrikada bulunan güvercinlerin itfaiye eri tarafından kurtarılması ise dikkat çekti. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

(İHA)

İtfaiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:30 Kaynak: İHA
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