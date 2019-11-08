Son Dakika Haberleri: Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)
Son Dakika Güncel Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

6 saat önce

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (1), System.String[]

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Saat 12.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Yangını gören çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Söndürme çalışmaları

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, -


Organize Sanayi Bölgesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:44 Kaynak: DHA
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