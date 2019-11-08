Son Dakika Haberleri: Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
Son Dakika Güncel Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

6 saat önce

SİVAS'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (2), System.String[]
SİVAS'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın tekstil firmasına depo olarak verdiği kısımda çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.Yangın sırasında işçilerin büyük bölümünün cuma namazında olduğu belirlendi.

Saat 12.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan nafi Doğan'a ait plastik geri dönüşüm fabrikasının bitişiğindeki bir tekstil firmasına depo olarak kiralanan kısımda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Deponun bulunduğu alanda başlayan yangın kısa sürede plastik fabrikası kısmına da yayıldı. Durumun fark edilmesiyle olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede 4 bir yandan alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri  yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

ÇALIŞANLAR CUMA NAMAZINDAYDI

Yaklaşık 30 işçinin çalıştığı fabrikada yangının, işçilerin büyük bölümünün Cuma namazına gittiği bir sırada yaşandığı ortaya çıktı. Yangın sırasında fabrikada sadece 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Fabrikada bulunan bir kadın yangın sırasında dumandan etkilenince, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de yardım etti. İş makinelerinin de devreye girdiği yangın söndürme çalışmalarına Devlet Hava Meydanları İşletmelerinden gelen ve uçak yangınları için kullanılan bir arazöz de eşlik etti. İş makineleri ile tekstil malzemelerinin bulunduğu depo bölümü açılarak yanan malzemelerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından büyük oranda kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


- Sivas
Organize Sanayi Bölgesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:55 Kaynak: DHA
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