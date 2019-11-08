Son Dakika Haberleri: Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)
Son Dakika Güncel Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)

6 saat önce

İLK MÜDAHALEYİ OSB'DEKİ İTFAİYE YAPTIBelediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, yangının tamamen kontrol altına alındığını, can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Plastik üretimi yapan bir fabrika. Gördüğünüz gibi yan tarafında da tekstil malzeme ve kağıt gibi geri dönüşüm malzemeleri de var.

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (3), System.String[]

İLK MÜDAHALEYİ OSB'DEKİ İTFAİYE YAPTI

Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, yangının tamamen kontrol altına alındığını, can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Plastik üretimi yapan bir fabrika. Gördüğünüz gibi yan tarafında da tekstil malzeme ve kağıt gibi geri dönüşüm malzemeleri de var. Yangının başladığı kısım da tam orası. Yangın saat 12.20 civarlarında başlıyor ve bizim Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan itfaiyemiz anında yangına bizzat kendileri görerek müdahale ediyor. Daha sonrasında diğer şubelerimiz de gelerek takviye ve destekler de isteyerek yangına müdahale ediyoruz. Tesellimiz can kaybının olmaması. Şu an tamamen kontrol altına alındı. Sıkıntı yok. Çevre ilçelerden de takviye istedik. Üniversitemizden, havaalanından, AFAD'dan takviye istedik. Tam organize bir şekilde yangına müdahale eden arkadaşlarımız gerçekten can siparane çalıştı. Teşekkür ediyoruz hepsine. Can kaybının olmaması da tesellimiz. Cuma saati olması hasebiyle fabrikada çalışan arkadaşların bir kısmı cumada, kadın arkadaşlar fabrikada bulunuyordu. Çıkış nedenini henüz netleştiremedik. Onu uzmanlarımız inceledikten sonra netleştireceğiz. Herkese geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle yangınlar göstermesin" dedi.


Plastik, İtfaiye, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:29 Kaynak: DHA
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