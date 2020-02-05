Sivas'ta geri geri giden otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Sivas'ta geri geri giden otomobilin çarptığı yaya öldü

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde hızlı şekilde geri geri giden otomobilin çarptığı Hayati Saraç (50) hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. U.K. (31) yönetimindeki 58 YC 870 plakalı otomobil yolda hızlı ber şekilde ilerlerken yolda arkadaşı Ahmet Tecer ile yan yana yürüyen Hayati Saraç'a çarptı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Saraç, Yıldızeli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Saraç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kemarasına saniye saniye yansıdı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü U.K., polis tarafından gözaltına alındı.