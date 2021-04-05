Sivas'ta gıda kontrol görevlisi kursu açıldı - Son Dakika

Sivas genelinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan personellere yönelik gıda kontrol görevlisi kursu açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kursun açılış programı, İl Müdürü Seyit Yıldız, Müdür Yardımcısı Sami Takcı, Gıda ve Yem Şube Müdürü Seda Türkkaş ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Yıldız, Türkiye'nin gıda alanında kendi kendine yeten ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, "Bizim asli görevlerimizden bir tanesi kontrollü denetim. Ürünün son tüketiciye kadar ulaşmasında gıda denetimi oldukça önemlidir. Kursumuzla birlikte gıda denetimi yetkisini 16 ilçemize vererek sizlerle daha güçlü bir yapıya kavuşmuş olacağız. İl Merkezimizde Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler yapılıyor. Sadece Gürün ilçemizde denetim yetkisi vardı diğer ilçelerimizde yoktu. Verilen kurs ile diğer ilçelerimizde denetim yapma yetkisine sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.