Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

6 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i çocuk 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i çocuk 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yiğitler köyünde yaşandı. Bir evde katıldıkları mevlit programından sonra evlerine dönen biri çocuk 19 kişi mide bulantısı ve kusma şikayeti ile Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişi Sivas'a sevk edildi. Yoğunluk nedeni ile izinli personel hastaneye çağrıldı. Hastaların yedikleri yemekten etkilenmiş olabileceği düşünülüyor. Rahatsızlıkların kesin nedeninin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.

(İHA)

Yıldızeli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özel hastanenin skandalı anne ortaya çıkardı! 20 aylık bebeğin, mucize kurtuluşu
Bebeğin göbeğinde 10 santimlik kateter unutulmuş Hobi olarak başladı, kendi işinin patronu oldu Filiz Tekin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika Haberleri
03:04 Şanlıurfa'da sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü - Son Dakika
02:52 ABD'de yaşayan dünyanın en yaşlı çifti 80'inci evlilik yıl dönümünü kutlayacak - Son Dakika
02:50 Libya'da BAE SİHA'ları Misrata Hava Harp Okulu'nu bombaladı - Son Dakika
02:34 Arjantin'de öldürülen İngiliz turistin zengin iş adamı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
02:28 Libya'da Misrata kenti Hafter'e karşı seferberlik ilan etti - Son Dakika
23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım - Son Dakika
23:22 Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 03:20:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]