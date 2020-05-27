Sivas'ta göktaşı nöbeti - Son Dakika

Sivas'ta göktaşı nöbeti

SİVAS - Sivas'ta birçok noktadan yapılan "göktaşı düştü" şeklindeki ihbarlar üzerine ekipler arazide inceleme başlattı.

Sivas'ta Gürün, Kangal ve Şarkışla ilçelerinde bir çok kişi jandarmayı arayarak "Göktaşı gördük" şeklinde ihbarlarda bulundu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, gök taşının görüldüğü iddia edilen notalarda inceleme başlattı. Sivas'ın Gürün ilçesi ile Kangal ilçesi arasında kalan kırsal alanda AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri alan taraması yaptı. Yapılan taramada her hangi bir belirtiye rastlanılmadı. Çevrede köylerde yaşayanlar bir ışık huzmesinin karanlığı aydınlatarak düştüğünü söyledi.