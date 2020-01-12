Sivas'ta gölet ve şelaleler buz tuttu - Son Dakika

Sivas'ta gölet ve şelaleler buz tuttu
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Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Yıldız beldesindeki gölet ve şelale buz tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Yıldız beldesindeki gölet ve şelale buz tuttu.
Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Yıldız Göleti ve şelale buz tuttu. Dondurucu soğuğun etkisiyle buz sarkıtları ile kaplanan şelalede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Beldede hayvanların su ihtiyacının giderilmesi için kullanılan yalaklar da buzla kaplandı. - SİVAS
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