Sivas'ta gölet ve şelaleler buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta gölet ve şelaleler buz tuttu - Son Dakika

Sivas'ta gölet ve şelaleler buz tuttu

6 saat önce

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Yıldız beldesindeki gölet ve şelale buz tuttu.

Sivas'ta gölet ve şelaleler buz tuttu, System.String[]

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Yıldız beldesindeki gölet ve şelale buz tuttu.


Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Yıldız Göleti ve şelale buz tuttu. Dondurucu soğuğun etkisiyle buz sarkıtları ile kaplanan şelalede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Beldede hayvanların su ihtiyacının giderilmesi için kullanılan yalaklar da buzla kaplandı. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
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