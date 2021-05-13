Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri - Son Dakika

Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri

13.05.2021 17:34
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri, System.String[]

SİVAS'ta, ANDA Kardeşe Vefa Derneği gönüllüleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında süren 'tam kapanma' dolayısıyla uygulama noktalarında denetim yapan polis ve güvenlik görevlilerinin bayramını kutlayıp, ikramda bulundu.

SİVAS'ta, ANDA Kardeşe Vefa Derneği gönüllüleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında süren 'tam kapanma' dolayısıyla uygulama noktalarında denetim yapan polis ve güvenlik görevlilerinin bayramını kutlayıp, ikramda bulundu.

Pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek 'tam kapanma' süreci içerisinde bugün kutlanmaya başlayan Ramazan Bayramı nedeniyle ANDA Kardeşe Vefa Derneği üyeleri, görev başındaki polis ve özel güvenlik görevlilerini unutmadı. Bayramın ilk gününde görevli olan ekiplerin uygulama noktalarını ziyaret ederek bayramlaşan gönüllüler, bayram şekeri ve kolonya ikram etti.

ANDA gönüllü üyesi Halil Kaya (42), "İl temsilciliği olarak Ramazan Bayramı'nın ilk gününde görevli polis arkadaşlarımıza ve güvenlik personeline bayram ikramı olarak şeker ve kolonya ikram ettik ve onlara görevlerinde başarılar diledik. Bundan sonraki bayramlarda hep birlikte, dostluk ve sevgiyle barış içerisinde bayramlaşmayı diledik. Zorlu bir süreç. Salgın dolayısıyla herkes evlerinde ve kısıtlamalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kısıtlı zamanlarda güvenlik güçlerimizin ve emniyet teşkilatımızın yanında olmak istedik, onların da bayramını kutlamak istedik" dedi.

Polis ve güvenlik güçlerine bayramlaşarak  ikramda bulunan gönüllülerden Alperen Gültekin (28) ise, "Bu bayramı ailesinden ayrı geçiren polislerimize ikramda bulunduk ve aileleri olarak yanlarında olmak istedik. Her zaman görevlerinde başarılar diledik. Pandeminin geçmesini diliyoruz, çünkü bu süreç görevdeki sağlık ve polis ekiplerine çok zor geldi" diye konuştu.


Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri
Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri

Ramazan Bayramı, Pandemi, Bayram, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta gönüllülerden denetim yapan ekiplere bayram şekeri - Son Dakika


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