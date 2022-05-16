Son dakika haberi! Sivas'ta görev yapan polis memuru görevi başında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Sivas'ta görev yapan polis memuru görevi başında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu

16.05.2022 13:22

Son dakika haberler: Sivas'ta görev yapan polis memuru görevi başında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olduSİVAS Sivas'ın Şarkışla İlçesinde görev yapan polis memuru Ünlü Cıgır, görev başındayken geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu.

Sivas'ta görev yapan polis memuru görevi başında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu

SİVAS Sivas'ın Şarkışla İlçesinde görev yapan polis memuru Ünlü Cıgır, görev başındayken geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre Şarkışla Bölge Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'nde görev yapan Nevşehirli 3 çocuk babası polis memuru Ünlü Cıgır, saat 12.00 sıralarında fenalaştı. Polis memurunun fenalaşması üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memuruna hemen müdahale bulunarak Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye getirilen polis memurunun kalp krizi geçirdiği anlaşılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Son dakika haberi! Sivas'ta görev yapan polis memuru görevi başında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu
Son dakika haberi! Sivas'ta görev yapan polis memuru görevi başında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu
Son dakika haberi! Sivas'ta görev yapan polis memuru görevi başında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu
Son dakika haberi! Sivas'ta görev yapan polis memuru görevi başında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Sivas'ta görev yapan polis memuru görevi başında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu - Son Dakika


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