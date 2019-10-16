Sivas'ta, görevden alınan chp'li başkanlardan tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, Sivas İl Başkanı Ahmet Turan Temel ve Merkez İlçe Başkanı Özcan Erdoğan'ı görevlerinden aldı. Görevden alınan başkanlar, partililer ile birlikte düzenledikleri basın açıklamasıyla karara tepki gösterdi.

CHP Sivas İl ve Merkez İlçe Başkanlığı'nda görevli bazı yöneticiler bir süre önce görevlerinden istifa etti. Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından il teşkilatına gönderilen resmi yazıda mevcut İl Başkanı Ahmet Turan Temel ve Merkez İlçe Başkanı Özcan Doğan'ın görevlerinden alındığı ve olağanüstü kongre kararına gidileceği mesajı iletildi. Kongreye kadar da İl Başkanlığına Yılmaz Coşkun, İlçe Başkanlığına ise Sebahat Şencan'ın atandığı bildirildi.

Görevlerinden alınan İl Başkanı Ahmet Turan Temel ve Merkez İlçe Başkanı Özcan Erdoğan parti binasında düzenledikleri basın açıklamasıyla karara tepki gösterdi. Görevinden alınan Merkez İlçe Başkanı Özcan Erdoğan, İl ve ilçe yönetim kurullarında bulunan bazı arkadaşlarımızın istifa etmesinden ötürü tüzüğümüz gereği il ve merkez ilçe yönetimimiz düşmüş bulunmaktadır. Bu durumdan ötürü partimizi ve kamuoyunda yıpratmak amaçlı aslı astarı olmayan çirkin dedikodular dolaşmaktadır. Bu durum demokrasiye inanmış samimi partililerimizi son derece üzmüştür. Ülkemizin demokrasini anlayışını kuran, olgunlaştıran partimizde hiçbir zaman şahısların ve belirli grupların menfaatleri ön planda olmamıştır, olmamalıdır ve de olmayacaktır. Bizler seçilmiş il ve ilçe başkanları olarak bu onuru şan ve şerefle taşıyacağız. Seçilmiş olmamızı sürekli olarak belirtmemizdeki amaç şartlar ne olursa olsun eğer partimizin ilkelerine zarar verecek bir durum yok ise seçimle iş başına gelenlerin yine seçimle görevlerini yerine getirmeleridir dedi.

'BU TAVRI DOĞRU BULMUYORUZ'

İstifa eden partililerin tavırlarını doğru bulmadıklarını belirten Erdoğan, Partimiz kurulduğu günden bu yana ilkeli bir şekilde özgürlükten, eşitlikten ve sonuna kadar demokrasiden yana olmuştu. İstifa eden arkadaşlarımızın istifalarını parti ilkeleri ve gelenekleri dışında delege seçimlerine 15 gün gibi kısa bir süre kala milletvekilimizin ofisinde imzalamaları ilkesel değildir İstifa eden arkadaşlarımızın yeniden atama listelerinde yer alması daha vahim bir durumdur. Yine il milletvekilimizin parti büyüğü olarak bu durumu organize etmesi neyin kaygısıdır. Atama listesinde il başkanı olarak görevlendirilen arkadaşımız sağlık ve ailesel gerekçeleri sunarak zaten il başkanıyken sosyal medyadan istifa edip tekrar görev alması hangi gerekçe ile açıklanabilir. Yine eğer bir kötü gidişat varsa bu durumdan istifa eden arkadaşlar sorumlu değil midir Böylesi yaşadığımız kötü günlerde, tam bağımsızlığın son kalesi olan partimizde şahısların ikbali için yapılan bu eylemi kınıyoruz diye konuştu.