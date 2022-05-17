Sivas'ta görevi başında hayatını kaybeden polisin cenazesi Nevşehir'e uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta görevi başında hayatını kaybeden polisin cenazesi Nevşehir'e uğurlandı

17.05.2022 10:09
Sivas'ta görevi başında hayatını kaybeden polisin cenazesi Nevşehir'e uğurlandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görevi başında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 50 yaşındaki polis memuru Ünlü Cığır'ın cenazesi, törenle memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görevi başında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 50 yaşındaki polis memuru Ünlü Cığır'ın cenazesi, törenle memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Cığır'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Şarkışla Devlet Hastanesi morgundan alınarak Hükümet Konağı önüne getirildi.

Burada düzenlenen törende Cığır'ın özgeçmişi okundu.

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, yaptığı konuşmada, aileye başsağlığı diledi.

Her ölümün erken, her ölümün acı olduğunu belirten Dolaş, "Ne mutlu ona ki üç tane pırıl pırıl evlat yetiştirmiş. İnşallah çocukları babalarından aldıkları bayrağı taşımaya devam edecekler." dedi.

İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in yaptığı duanın ve helallik alınmasının ardından Cığır'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Nevşehir'in Gülşehir ilçesine uğurlandı.

Törene, Cığır'ın eşi Sunay Cığır ve çocukları, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Şarkışla Belediye Başkanvekili Hanife Metin, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Şarkışla Emniyet Müdürlüğünde görevli, evli ve 3 çocuk babası Ünlü Cığır, dün, Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde mesaideyken kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

YORUMLAR
500
Şarkışla'da satranç turnuvası düzenlendi Şarkışla'da satranç turnuvası düzenlendi Şarkışla'da düzenlenen satranç turnuvasına 130 sporcu katılıyor Şarkışla'da düzenlenen satranç turnuvasına 130 sporcu katılıyor

Kalp Krizi, Nevşehir, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta görevi başında hayatını kaybeden polisin cenazesi Nevşehir'e uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse azınlığa düşeceğiz
10:06 Başına keserle vurup öldürdükten sonra battaniye sarıp yakmışlar! Katil sorguda cinayeti bir bir itiraf etti
10:02 Anketlerde halkın tercihi muhalefetin cumhurbaşkanı adayı oldu! Erdoğan'a 17,8'lik fark...
10:00 Büyük Birlik Partisi seçime kendi logo ve ismiyle katılacak
09:58 Safra kesesinden 1250 tane taş çıkarıldı! Hiçbir şikayeti olmayan hasta doktorları şaşırttı
09:51 Ringde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti! Musa Askan Yamak'ın son anları kameraya yansıdı
09:40 SADAT ortaklarından Mehmet Naci Efe: Devletin silahlarını Dışişleri Bakanlığı'nın onay verdiği ülkelere satıyoruz
09:38 Oyuncu Demet Evgar, anneliğe geçiş kutlamasından sonra bu sefer de kına gecesi yaptı
09:21 Genç kız odaya bir anda girdi, babası şaştı kaldı! İşte sosyal medyanın konuştuğu düet
09:13 Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 10:15:32. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta görevi başında hayatını kaybeden polisin cenazesi Nevşehir'e uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement