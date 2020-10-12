Sivas'ta gümrük kaçağı 485 adet kol saati ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 485 kol saati ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'den il merkezine giriş yapan bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada 485 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

Saatlere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.