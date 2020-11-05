Sivas'ta gümrük kaçağı 8815 cep telefonu yedek parça ve aksesuarı ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ta gümrük kaçağı 8815 cep telefonu yedek parça ve aksesuarı ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8815 cep telefonu yedek parça ve aksesuarı ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8815 cep telefonu yedek parça ve aksesuarı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren cep telefonu yedek parça ve aksesuarı satan bir iş yerinde arama yaptı. Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 670 şarj aleti seti, 133 oyun konsolu, 1723 şarj kablosu, 1614 şarj adaptörü, 538 batarya,1551 cep telefonu arka kapağı, 34 tablet ekranı, 54 tablet ön camı, 32 kulaklık, 129 cep telefonu kulaklığı, 2337 cep telefonu ekranı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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