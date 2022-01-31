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Sivas'ta günlük vaka sayısı 250'yi aştı - Son Dakika

Sivas'ta günlük vaka sayısı 250'yi aştı

31.01.2022 18:07
Sivas'ta günlük vaka sayısı 250'yi aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Covid-19 vaka sayılarını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Covid-19 vaka sayılarını paylaştı. Verilere göre, Sivas'ta 8-14 Ocak tarihlerinde 154,27 olan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 15-21 Ocak tarihlerinde 280,08'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas'ta haftalık vaka sayısı son verilere göre günlük 250'yi aştı.

15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt oldu.

(Fatih Tabur/İHA)

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Sivas, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta günlük vaka sayısı 250'yi aştı - Son Dakika


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