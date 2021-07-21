Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, bayram tatili için Danimarka'dan köyüne gelen genç kızın kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Danimarka'dan Kurban Bayramı tatili için Abdallı köyüne gelen 20 yaşındaki İ.K'nin kullandığı dedesine ait 58 RA 018 plakalı traktör rampa çıkarken devrildi.
Traktörün altında kalan İ.K. ile araçtaki Z.E. (35) yaralandı.
Z.E'nin tedavisi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, köylülerin de yardımıyla traktörün altından çıkarılan İ.K. ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu sırada İ.K'nin fenalaşan yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.
Gurbetçi İ.K, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta gurbetçinin kullandığı traktör devrildi: 2 yaralı - Son Dakika