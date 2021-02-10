Sivas'ta güvenlik görevlisi, adına kurulan paravan şirketi evine gelen icra yazısıyla öğrendi - Son Dakika

Sivas'ta güvenlik görevlisi, adına kurulan paravan şirketi evine gelen icra yazısıyla öğrendi

10.02.2021 10:39
Sivas'ta güvenlik görevlisi, adına kurulan paravan şirketi evine gelen icra yazısıyla öğrendi, System.String[]

Sivas'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan Nuh Özkur, en son 4 yıl önce gittiği İstanbul'da kimlik bilgileri kullanılarak adına şirket kurulması nedeniyle icralık oldu.

Sivas'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan Nuh Özkur, en son 4 yıl önce gittiği İstanbul'da kimlik bilgileri kullanılarak adına şirket kurulması nedeniyle icralık oldu.

Kentte bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Özkur (33) adına, İstanbul'da unlu gıda üzerine faaliyet gösterdiği iddia edilen paravan şirket kuruldu.

Sahte vergi levhası çıkartan dolandırıcılar, güvenlik görevlisi Nuh Özkur adına kurdukları paravan şirketle 3 firmadan yaklaşık 128 bin liralık veresiye alışveriş yaptı.

Firmalar, borcunu ödemediğini iddia ettikleri Özkur'u icraya verdi.

Evine gelen icra yazısıyla hayatının şokunu yaşayan Özkur, araştırdığında en son 4 yıl önce gittiği İstanbul'da adına şirket kurulduğunu öğrendi.

İcra yazısı gönderen firmalarla iletişime geçen Özkur, adına kurulan şirketin sahte vergi levhasıyla veresiye olarak alışveriş yaptığını öğrenince durumu mahkemeye taşıdı.

Suç duyurusunda bulundu

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına, adına şirket kuran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunan Özkur, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu şirket tarafından geçen yıl haziran, temmuz, ekim ve kasım aylarında üç firmadan yaklaşık 128 bin lira veresiye alışveriş yapıldığını söyledi.

İstanbul'da vergi mükellefi olmadığını anlatan Özkur, "Evime gelen icra kağıdıyla mahkemeye gittim ve durumu anlattım." dedi.

Özkur, daha sonra icra gönderen firmalarla iletişime geçtiğini belirterek, "Bu firmalar 'siz bizden veresiye mal aldınız, biz de sizi bu yüzden icraya verdik' dediler. Durumu anlattım ve Sivas'ta yaşadığımı, 4 yıldır hiç İstanbul'a gelmediğimi ve bu şirket ile bağlantımın olmadığını anlatarak, nasıl mal aldıklarını sordum." diye konuştu.

Suç duyurusunda bulundu

Adına kurulan şirket için çıkartılan vergi levhasında kimlik bilgilerinin kullanıldığını dile getiren Özkur, şunları kaydetti:

"Herhangi bir imza atmadığım ve İstanbul'a 4 yıldır gitmediğim halde gidiyorlar adıma alışveriş yapıyorlar. Durumu anlattığım bir firma 6 ay önce açtığı davasını geri çekti. Bunun üzerine soruşturma açtırmadım ve yanlışlık olmuştur düşüncesiyle herhangi bir yere başvurmadım. Daha sonra 3 Şubat'ta başka bir firmadan adıma icra yazısı geldi. Bu sefer işin ciddi olduğunu, bunların şebeke olduğunu, kimlik bilgilerimle daha çok başka firmalardan da alışveriş yapacaklarını düşünerek tekrar gidip mahkemeye suç duyurusunda bulundum."

Özkur, yakın bir tarihte başka bir firmadan 87 bin liralık icra takibi geldiğini, ilerleyen zamanlarda başka firmalardan da icra gelmesinin endişesini yaşadığını ifade etti.

Maddi ve manevi olarak rahatının ve huzurunun bozulduğunu dile getiren Özkur, mağdur olduğunu belirterek biran önce mahkemelerin sonuçlanmasını arzuladığını sözlerine ekledi.

Güvenlik Görevlisi, İstanbul, Sivas, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta güvenlik görevlisi, adına kurulan paravan şirketi evine gelen icra yazısıyla öğrendi - Son Dakika


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