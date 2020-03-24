Sivas'ta güvenlik görevlisini dolandıran sahte "başkomiser" tutuklandı - Son Dakika
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Sivas'ta güvenlik görevlisini dolandıran sahte "başkomiser" tutuklandı

7 saat önce

Sivas'ta telefonda kendisini "başkomiser" olarak tanıtarak, güvenlik görevlisi genç kızın yaklaşık 20 bin lira değerindeki altınlarını dolandıran şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta güvenlik görevlisini dolandıran sahte

Sivas'ta telefonda kendisini "başkomiser" olarak tanıtarak, güvenlik görevlisi genç kızın yaklaşık 20 bin lira değerindeki altınlarını dolandıran şüpheli tutuklandı.

Dolandırıcılık olayının ardından çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli A.T'nin (17) taksi ile Tokat'a kaçtığını belirledi.

Oradan da başka bir ile kaçma hazırlığında olan şüpheli, Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince dolandırdığı altınlarla yakalandı.

Sivas'a getirilen ve emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

İstiklal Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Seray Y'yi (25) dün telefonla arayarak kendisini "başkomiser" olarak tanıtan kişi, genç kıza bir soygunda annesi ve babasının kimlik bilgilerinin çıktığını söylemiş, evlerinde arama yapacaklarını belirterek, altın varsa gelip alacaklarını aksi takdirde aramada çıkması durumunda el koyacaklarını belirtmişti.

Bunun üzerine Seray Y. ve annesi Turunç Y. evlerine gelen ve kendisini polis olarak tanıtan kişiye bilezik, küpe, kolye ve yüzükten oluşan yaklaşık 20 bin lira değerindeki altını teslim etmişti.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:30 Kaynak: AA

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