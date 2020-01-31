Sivas'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

6 saat önce

Sivas'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Sivas'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Abdulhalik Çalış yönetimindeki 42 EGJ 08 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Ankara kara yolu İller Bankası Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Azize, Fikret ve Abdulkadir Çalış yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

İller Bankası, Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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