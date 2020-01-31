Sivas'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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Sivas'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı
6 saat önce
Sivas'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:16 Kaynak: AA
Sivas'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Abdulhalik Çalış yönetimindeki 42 EGJ 08 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Ankara kara yolu İller Bankası Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Azize, Fikret ve Abdulkadir Çalış yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
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