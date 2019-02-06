Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Kangal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sivas
'ın Kangal
ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İbrahim Öz
(58) yönetimindeki 58 BD 960 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Sivas karayolu Kangal ilçesi Yeşildere
mevkisinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan Medine Öz (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ve eşi Medine Öz (54) ile Sultan Öz (60) yaralandı.
Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sultan Öz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İbrahim ve Medine Öz, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Araçtakilerin, Divriği
ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:05 Kaynak: AA
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