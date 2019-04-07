Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

24 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Alaattin Kandemir (43) yönetimindeki 58 TD 483 plakalı hafif ticari araç, Suşehri-Sivas kara yolunun Çokrak tüneli yakınında Gemin Irmağı kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Safiye (39), çocukları Ahmet (13), Seyma (10) ve Zehra Kandemir (4) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de hastaneye giderek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:34 Kaynak: AA

Suşehri, Sivas, Güncel
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