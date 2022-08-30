Sivas'ta hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

30.08.2022 17:13
Sivas'ta hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, kaza anı kameraya yansıdıEdinilen bilgilere göre, kaza, kent merkezi Çiçekli Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sivas'ta hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

Edinilen bilgilere göre, kaza, kent merkezi Çiçekli Caddesi üzerinde meydana geldi. R.T. idaresindeki 58 UD 676 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Y.İ yönetimindeki 58 ABG 018 plakalı Mitsubishi marka kamyonet sokak kesişimin de çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan D.T., Ç.T., K.T. ve Y.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yararlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Tragger, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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