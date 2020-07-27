Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5'i çocuk, 9 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5'i çocuk, 9 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5'i çocuk, 9 yaralı SİVAS'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5'i çocuk, 9 yaralı
SİVAS'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Kovalı mevkisinde meydana geldi. S.K. (33) yönetimindeki 60 TT 030 plakalı hafif ticari araç ile D.G. (23) yönetimindeki 18 AF 039 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetttiği hafif ticari araç tarlaya uçarak devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada hafif ticari araçta sürücü ile birlikte eşi Ş.K. (35) çocukları A.K. (4), B.K.(8), S.K. (13), M.M.K. (11), B.K.(1) ve otomobilde bulunan E.C.G (19) ile N.B. (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan M.M.K ve Ş.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 01:57
Kaynak: DHA
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