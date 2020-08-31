Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Gemerek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet Akın (50) yönetimindeki 38 NY 037 plakalı otomobil, Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesi yakınlarında, Mustafa Göksu'nun (53) kullandığı 58 TA 355 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Armağan Hamza (12), Lütfiye (18), Muteber (39) ve Hamdi Akın (21), Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 18:03 - Kaynak: AA
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