Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Armağan Hamza (12), Lütfiye (18), Muteber (39) ve Hamdi Akın (21), Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sivas 'ın Gemerek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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