Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Muhittin Erdem (72) yönetimindeki 38 UE 967 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolunu Cemel beldesi kavşağında, Hasan Bademci'nin (34) kullandığı 55 YB 244 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Zübeyde Erdem (73) ve hafif ticari araçta bulunan Emine (30), çocukları Kerem (5) ile 45 günlük bebek Fatma Sena Bademci yaralandı.

Ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sivas'a sevk edildi.